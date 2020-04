Virus, ancora decessi nelle Marche. Calano però i ricoveri in terapia intensiva

REGIONE -Il Gores ha comunicato che oggi purtroppo sono decedute 9 persone. Sono stati inoltre registrati 3 decessi avvenuti nei giorni scorsi per i quali è stata confermata la diagnosi ed è stata oggi trasmessa la documentazione clinica. Tutti pazienti, ad eccezione di uno, con patologie pregresse aggravate dal contagio del covid.

Anche se il virus continua a mietere vittime, migliora la situazione sul fronte contagi, che ha subito una frenata. Cresce poi il numero dei guariti e dimessi, oggi 1792, mentre calano i ricoveri nelle terapie intensive, 80 oggi in tutte le Marche. Al Carlo Urbani di Jesi ci sono attualmente 6 persone in terapia intensiva, 11 in semi intensiva, 24 nel reparto covid.