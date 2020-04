Virus, frenata dei contagi. Ceriscioli: «Sicurezza, parola d’ordine per ripartire»

REGIONE – Sono 48 i tamponi risultati positivi nelle ultime 24 ore su 1086 effettuati. Insomma poco più del 4% dei test processati. Il totale dei contagi sale dunque a 5769.

Sono stati dati buoni per le Marche in questa settimana, così commentati dal presidente della Regione Luca Ceriscioli: «Per tutti vale la stessa parola d’ordine: sicurezza, che dobbiamo coniugare con la ripartenza e con la tutela della salute. Occorre continuare ad osservare, ovunque, tutte le misure per limitare il contagio e occorrerà farlo in modo molto accurato, su tutti i livelli, nella fase 2. Alcuni credono che da qui a poco sparirà il problema, ma invece l’andamento potrebbe essere ancora lungo, sicuramente con intensità diverse, ma che dovremo continuare a monitorare, prevenire e anche a curare. Per questo continuiamo ad impegnarci tutti, su tutti i fronti».