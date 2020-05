Virus Marche, 18 tamponi positivi nelle ultime 24 ore

REGIONE – La curva dei contagi cala in tutta Italia e anche nelle Marche le notizie sono buone: su 834 tamponi analizzati nelle ultime 24 ore i positivi sono 18, ovvero poco più del 2% dei test. I dimessi guariti salgono a 2278, su un totale di 6470 casi positivi riscontrati da inizio epidemia.

Sono in calo anche i ricoveri nelle terapie intensive: 38 in tutte le Marche (3 a Jesi). In area semi intensiva i pazienti sono 67, 185 i ricoveri nei reparti non intensivi (di cui 11 al Carlo Urbani di Jesi).