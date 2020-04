Virus Marche, 37 contagi su 1268 tamponi

REGIONE – Il Gores ha aggiornato i dati relativi ai tamponi: su 1268 tamponi analizzati nelle ultime 24 ore ne risultano positivi 37. Il dato dei nuovi contagi nelle Marche è al di sotto del 3% mantenendo la curva stabile.

In totale, il numero dei positivi marchigiani dall’inizio dell’epidemia è pari a 6247.

Test sierologici estesi ai Corpi di polizia civile e militare, alle Forze Armate e ai Vigili del Fuoco

I test sierologici già attivati per verificare la positività del personale sanitario al Coronavirus saranno estesi ai Corpi di Polizia civile e militare, alle Forze Armate e ai Vigili del Fuoco.

Lo ha stabilito la Giunta regionale, riunita in videoconferenza. I test sono praticati attualmente sul personale sanitario delle due Aziende ospedaliere di Torrette e Marche Nord e di Asur. Si tratta di una procedura sperimentale, che può dare risposte relative alle possibilità e alle modalità di applicazione del percorso diagnostico sulla popolazione. La sintesi dei risultati potrà fornire importanti indicazioni operative. I test sierologici permettono di verificare, attraverso un prelievo del sangue, in tempi molto rapidi, la presenza e il tipo di anticorpi nell’organismo e, quindi, di stabilire se la persona analizzata è venuta in contatto con il virus. Questa modalità diagnostica si affianca agli esami virologici di biologia molecolare (tamponi), che rimangono l’esame elettivo di seconda fase alla quale rivolgersi, comunque, nel caso di positività riscontrata nell’esame sierologico. L’esame sierologico ha il vantaggio di una notevole velocità dei tempi di risposta.