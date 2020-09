Virus Marche, 40 nuovi casi in 24 ore. Oggi un decesso | Password Magazine

REGIONE – Il Gores ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 1641 tamponi: 824 nel percorso nuove diagnosi e 817 nel percorso guariti. I positivi sono 40 nel percorso nuove diagnosi: 18 in provincia di Ascoli Piceno, 15 in provincia di Pesaro Urbino, 4 in provincia di Ancona e 3 in provincia di Macerata. Questi casi comprendono 14 rientri dall’estero (Cina, Ucraina, Albania, Macedonia, Moldavia), 7 soggetti sintomatici, 8 contatti in ambito domestico, 1 caso rilevato dallo screening in ambiente lavorativo, 3 contatti stretti di casi positivi, 1 caso rilevato dallo screening percorso sanitario, 1 caso rilevato dallo screening percorso sierologico e 5 casi in fase di verifica.

Due i malati in terapia intensiva, 11 i pazienti ricoverati in reparti non intensivi.

Il Gores ha comunicato che nelle ultime 24 ore si è verificato un decesso. Si tratta di una signora di 92 anni di Sant’Elpidio a Mare, ricoverata all’ospedale di Fermo e affetta da patologie pregresse. Circa dieci giorni fa era stata riscontrata la sua positività al Covid-19 attraverso lo screening nel percorso sanitario. Questo decesso è già stato inserito nella scheda gialla comunicata in precedenza nella giornata odierna.