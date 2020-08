Virus Marche, 7 positivi nel percorso nuove diagnosi | Password Magazine

REGIONE – Il Gores ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 1640 tamponi: 996 nel percorso nuove diagnosi e 644 nel percorso guariti. I positivi sono 7 nel percorso nuove diagnosi: 2 in provincia di Macerata, 1 in provincia di Ascoli Piceno, 1 in provincia di Ancona, 1 in provincia di Pesaro Urbino e 2 da fuori regione.

Questi casi comprendono rientri dall’estero, soggetti sintomatici e asintomatici contatti di casi positivi. Secondo l’aggiornamento delle ore 12, il numero dei ricoverati è di 13 persone di cui 1 in terapia intensiva e le persone in isolamento domiciliare sono 194.