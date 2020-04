Virus Marche, 9 decessi oggi. Meno ricoveri nelle terapie intensive, a Jesi 3

REGIONE – Il GORES ha comunicato i dati relativi alla situazione di emergenza sanitaria COVID-19 aggiornati alle ore 18 di oggi. Sono 9 le persone decedute nelle ultime 24 ore, uomini e donne d’età compresa tra i 74 e i 97 anni, tutti con patologie pregresse aggravate dal covid. Morti che si sono registrate in più ospedali della Regione, da quello di Senigallia a Pesaro, da San Benedetto a Urbino e Civitanova. Il numero dei decessi dall’inizio dell’epidemia nelle Marche sale a 893.

Nonostante il dato dei decessi continua ad allarme, pur avendo subito un calo negli scorsi giorni, sono sempre meno i ricoverati in terapia intensiva, oggi 58 in tutte le Marche. Sono 151 le persone invece in area semi intensiva, 290 i pazienti in reparti covid non intensivi, 296 i post critici. Sale anche il numero dei dimessi/guariti arrivati a quota 1933. Per uno sguardo sul nostro territorio, a Jesi sono al momento ricoverate 30 persone: 3 in terapia intensiva, 5 in area semintensiva e 22 al reparto covid.