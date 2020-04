REGIONE – Continua ad essere sotto quota 100 il numero dei tamponi positivi nelle Marche. Sono 77 quelli di oggi su 662 analizzati, confermando la tendenza di decrescita della corsa del virus. Sale il numero di guariti/dimessi, arrivato a 1660. Nelle terapie intensive 106 pazienti, 234 in area semintensiva, 434 in area non intensivi, 220 in area post critica: anche questi dati sono in calo.