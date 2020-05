Virus Marche, decessi in calo. Meno ricoveri, a Jesi 12 pazienti covid

REGIONE – Sono due i decessi avvenuti oggi nelle Marche per il covid. Si tratta di due donne, entrambe di 83 anni, di Corridonia e San Costanzo, decedute rispettivamente negli ospedali di San Benedetto e Pesaro. Tutte e due avevano patologie pregresse, aggravatesi poi con il contagio del virus. Cala il numero dei morti nelle Marche, cresce quello dei guariti/dimessi, arrivato a 2305. Anche le terapie intensive si svuotano: 32 i pazienti in Rianimazione negli ospedali marchigiani. Sono 65 invece i pazienti nelle aree semi intensive, 169 quelli nei reparti non intensivi.

A Jesi, ci sono solo 12 covid, 2 in terapia intensiva e 10 nel reparto non intensivo.