Virus Marche, frena la curva dei contagi: 16 i nuovi positivi

REGIONE – Sono 510 i campioni analizzati nelle ultime 24 ore: 16 i tamponi risultati positivi. Sono meno del 4% dunque i nuovi contagi registrati, confermando il contenimento della corsa del virus. Da un paio di giorni è inferiore anche il numero dei decessi: 2 le persone che ieri non ce l’hanno fatta, al dato si aggiunge anche altri 3 decessi avvenuti nei giorni precedenti per i quali non era stata ancora confermata la diagnosi, accertata solo nella giornata di ieri.