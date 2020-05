Virus Marche, i tamponi positivi sono meno del 3%

REGIONE – Il Gores ha comunicato il risultato dei tamponi di oggi. Sono 28 i tamponi risultati oggi positivi su 978 analizzati. Il dato rappresenta circa il 2,8% dei test effettuati, mantenendo stabile la curva dei contagi. Dall’inizio dell’epidemia, nelle Marche si sono contagiate 6275 persone, i tamponi effettuati sono stati 40.123. La maggior parte sono concentrate nel pesarese con 2521 persone che hanno contratto il virus, segue l’anconetano con 1813 casi, il maceratese con 1024 contagi, nel fermano se ne sono contati 438, 281 nell’ascolano.

Sale il numero dei pazienti dimessi e guariti, arrivati a 2153. I ricoveri in terapia intensiva negli ospedali marchigiani scendono a 44, 119 i pazienti in area semintensiva, 229 i non intensivi.