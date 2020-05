Virus Marche, nuovi casi positivi vicino allo zero.

REGIONE – Due contagi, 3 decessi nuovi contagi e 3716 guariti/dimessi. Questi sono i dati aggiornati oggi dal Gores che descrivono la situazione covid nelle Marche.

Il Gores ha comunicato che i nuovi positivi oggi sono stati 2 su un totale di 936 nuove diagnosi effettuate. A questo percorso si aggiungono i tamponi dei percorsi guariti e sierologici.

Terapie intensiva quasi vuote, con 16 pazienti in tutte le Marche.

Al Carlo Urbani di Jesi, ci sono solo 5 persone con malattie covid, di cui 1 in rianimazione e 3 al reparto non intensivo. Attualmente i ricoverati negli ospedali marchigiani per Sars-Cov-2 sono 141, venti in meno rispetto a ieri.

Tre decessi sono stati registrati nelle ultime 24 ore: si tratta tre donne d’età compresa tra gli 80 e i 94 anni, tutte con patologie pregresse aggravate dal contagio del virus.