Virus Marche, oggi 11 nuovi casi e 2 decessi. Aumentano i guariti

REGIONE – Il Gores ha comunicato che i tamponi nuovi positivi oggi sono 11 su 321 nuove diagnosi effettuate: 1 nella provincia di Pesaro Urbino, 8 ad Ancona, 2 a Macerata e zero nelle altre province. A queste analisi si aggiungono quelle effettuate sui tamponi dei percorsi guariti e sierologici. Il dato delle nuove diagnosi e il numero assoluto dei positivi conferma che si prosegue nel buon andamento in termini di contenimento del contagio.

Si svuotano le terapie intensive: chiuso il reparto di rianimazione Marche Nord di Pesaro, ci sono 17 pazienti in tutte le Marche.

A Jesi, solo una persona ricoverata in area intensiva, altre 7 in reparto non intensivo. I guariti e dimessi salgono invece a 3379.

Oggi sono purtroppo decedute 2 persone: «Come avevamo detto ieri – ha affermato il presidente Luca Ceriscioli – la battaglia non è finita e occorre non abbassare assolutamente la guardia, in questa delicatissima fase della ripartenza. Le nostre condoglianze vanno alle famiglie e agli amici di chi ha perso la vita e di chi ancora oggi continua a soffrire»