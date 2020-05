Virus Marche, oggi 3 decessi. Più guariti e dimessi, meno ricoveri

REGIONE – Covid nelle Marche, meno morti: nelle ultime 24 ore sono 3 i decessi registrati negli ospedali della regione. Si tratta di due donne di 77 e di 81, rispettivamente di Sarnano e di Potenza Picena, entrambe con patologie pregresse aggravate dal contagio. Deceduto anche un 64enne di Pesaro che non aveva altre malattie ad eccezione del virus. Al bollettino di oggi si aggiungono altre due morti avvenute precedentemente ma diagnosticate oggi e attribuite anche questa al covid. Sono due uomini, di 85 e di 92 anni, rispettivamente di Civitanova e di Chiaravalle.

Cala intanto il numero dei ricoveri negli ospedali: oggi nelle terapie intensive delle Marche c’erano 43 pazienti, 114 in in area semintensiva e 222 in reparti non intensivi. Al Carlo Urbani di Jesi, i ricoverati sono al momento 18: 16 sono al reparto non intensivo, 2 invece in terapia intensiva. Il numero dei guariti e dimessi è salito invece a 2194.

Dati insomma che fanno ben sperare ora che si appresta ad iniziare la Fase 2.