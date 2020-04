Virus Marche, oltre 2 mila tra guariti e dimessi. Cinque i decessi

REGIONE – Sono cinque le vittime di oggi del Coronavirus. Uomini e donne con patologie pregresse, le cui condizioni si sono aggravate dopo il contagio. I pazienti erano tutte donne di 86 anni ad eccezione di un 65enne del pesarese. I decessi sono avvenuti a Torrette, Villa Pini e Marche Nord Pesaro.

Secondo il bollettino del Gores, aumentano intanto i guariti e dimessi che hanno superato la quota 2 mila. In terapia intensiva sono 48 i ricoverati, 119 quelli in area semintensiva, 274 quelli in reparto covid non intensivo.