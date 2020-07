REGIONE – Il Gores ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 805 tamponi: 454 nel percorso nuove diagnosi e 351 nel percorso guariti. Un caso positivo registrato in provincia di Ascoli Piceno. Secondo quanto registrato nella giornata di ieri, restano vuote le terapie intensive marchigiane e le aree semi intensive, sono 5 i pazienti ricoverati in reparti non intensivi, nelle strutture ospedaliere di Fermo e Macerata.