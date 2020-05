REGIONE – Zero positivi oggi nelle Marche. Il Gores ha comunicato che la regione ha raggiunto quota zero positivi, in linea con le previsioni dello studio effettuato dalla Regione Marche il mese scorso e pubblicato il 20 aprile.

I tamponi analizzati ieri sono stati 1250.

Ecco la tabella blu con la situazione aggiornata.