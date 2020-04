Virus, nuovi percorsi diagnostici: 76 i positivi registrati oggi nelle Marche.

REGIONE – Secondo il bollettino del Gores, sono 76 i tamponi positivi su 1440 analizzati nelle ultime 24 ore. Circa 300 test in più rispetto a ieri per un risultato che colloca i contagiati intorno al 3%.

«Il dato di oggi – spiega Ceriscioli – è il primo che comincia a risentire di un nuovo aspetto che fino a ieri non era considerato, ovvero il controllo dei tamponi fatti a chi ha iniziato il percorso del test sierologico. Quindi la lettura non va fatta in negativo, in quanto indica che si stanno individuando, e si isolano, casi positivi grazie ai nuovi percorsi diagnositici».

Si svuotano intanto i reparti delle terapie intensive: 61 attualmente negli ospedali delle Marche. Sono poi 165 le persone nelle aree semi intensive, 315 quelli nei reparti covid, 226 in postcritico. Al Carlo Urbani di Jesi, per uno sguardo sul nostro territorio, sono 4 le persone attualmente in terapia intensiva, 12 in semi intensiva e 21 in covid.