Virus, spesa gratis a domicilio per gli anziani: l’iniziativa di Coal di piazza Vesalio

JESI – C’è chi non molla di fronte all’emergenza Coronavirus. Se le misure prudenziali del Governo invitano i più fragili a non frequentare posti affollati e impongono distanze di sicurezza in luoghi pubblici e privati, ci sono attività che cercano di dare il proprio contributo per migliorare almeno di un po’ la situazione. E così, vista la tendenza di molti, sopratutto anziani, a rimanere in casa in via precauzionale, alcuni rispondono con iniziative propositive. Come il supermercato Super Coal di piazza Vesalio, gestito dai quattro soci Stefano, Marcella, Alessandro e Veronica: «Per tutti gli abitanti della città e dintorni, anziani e non, che per il Coronavirus preferiscono rimanere a casa – dicono i titolari -mettiamo a disposizione un numero di telefono per la consegna gratuita e senza limite della spesa». Basta chiamare il numero 0731 084491 che un addetto metterà ciò che vi occorre nel carrello per voi e poi ve lo consegnerà a casa. E dato che rifornirsi di prodotti e generi alimentari è qualcosa di cui non si può fare a meno, gli intraprendenti titolari hanno pensato a un modo per proteggere le fasce più fragili dal rischio contagio. «Siamo orgogliosi in un momento così delicato di fare del bene».

Aprirsi alle novità sembra essere una caratteristica del supermercato di piazza Vesalio: la loro infatti è la prima attività commerciale ad aver aderito all’iniziativa di biblioteca diffusa promossa in città da Adriatica Condomini di Cinzia Gismondi che, sposando il progetto di rete nazionale “Prendi, Lascia un Libro”, contribuisce all’iniziati va di condivisione di libri e letteratura sul nostro territorio, trasformando negozi, locali e condomini in piccole biblioteche di quartiere, dove l’unica regola per prendere un libro è quello di lasciarne un altro.