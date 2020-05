Virus, zero contagi nell’anconetano. Al Carlo Urbani 10 i pazienti ricoverati

REGIONE – Il Gores ha comunicato che i positivi sono 15 su 989 primi tamponi analizzati oggi: zero contagi nelle province di Ancona, Ascoli e Fermo, 5 nel maceratese e 8 nella provincia di Pesaro Urbino. Due tamponi appartengono invece a pazienti fuori regione. Il numero dei guariti/dimessi sale a 2725 mentre le terapie intensive sono oramai quasi vuote, contando 18 i pazienti in tutte le Marche. Sono 81 invece i malati covid positivi nei reparti non intensivi, 56 quelli in area semintensiva.

Il Carlo Urbani di Jesi attualmente ospita un solo paziente in terapia intensiva, 9 nel reparto covid.