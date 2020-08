«Visite prenotabili in tabaccheria? Problema di privacy». | Password Magazine

JESI – Visite prenotabili in tabaccheria? Contrarietà e perplessità dal Tribunale per i Diritti del Malato: «A nostro avviso, la convenzione con la FIT (Federazione Italiana Tabaccai) per le prenotazioni/pagamenti delle prestazioni sanitarie, viola la privacy del paziente che – tuona il coordinatore Pasquale Liguori -, con tutto il rispetto per i tabaccai, metterebbe in piazza le sue problematiche sanitarie. Una tabaccheria non può garantire riservatezza alla stregua di una farmacia».

E aggiunge: «Ci domandiamo poi quanto costerebbe al paziente? Nel frattempo nulla è stato fatto per potenziare Il CUP regionale (sono ancora numerose le segnalazioni di cittadini che attendono ore al telefono) e nulla per il potenziamento degli sportelli CUP. Per quanto riguarda invece la convenzione con le farmacie (e qui la nostra Regione non può vantare primati in quanto saremo gli ultimi in campo nazionale ad aver attivato questo servizio) siamo ancora lontani dal poter servirci della farmacia per le prenotazioni in quanto la formazione dei farmacisti va a rilento (circa 40 formati a fronte di 65 in AV2). E pensare che l’annuncio regionale diceva che da luglio si poteva prenotare in farmacia! Ci chiediamo infine ma a che punto è invece l’attivazione del CUP presso il medico di famiglia , cosa questa che davvero porterebbe grandi vantaggi al cittadino ? Auspichiamo che la Regione ci ripensi a questa iniziativa con la FIT».