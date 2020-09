Vittoria per Acquaroli, è il nuovo Governatore della Regione Marche | Password Magazine

REGIONE – «Trionfo Marche! Grazie a Francesco Acquaroli e a Fratelli d’Italia un’altra roccaforte della sinistra sarà amministrata dal centrodestra. Da nord a sud Fratelli d’Italia è l’unico partito che cresce in tutte le regioni al voto». Così Giorgia Meloni esulta su Facebook per il risultato elettorale nelle Marche: Francesco Acquaroli è presidente. Troppo il distacco dall’avversario del centrosinistra, Maurizio Mangialardi, indietro di 10 punti. Un divario troppo ampio per essere recuperato. Sconfitta per l’ex sindaco di Senigallia che, secondo quanto riferisce AnconaToday, ha già ammesso la sconfitta davanti le telecamere, complimentandosi con l’avversario.