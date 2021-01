«ViviAMO il Natale Insieme», sabato la proclamazione dei vincitori | Password Magazine

JESI – Si è chiuso da poco il periodo delle Festività così come pure il 1° Concorso online di Natale «ViviAMO il Natale Insieme» promosso dall’associazione Centro Turistico Giovanile (CTG) «Vallesina» di Jesi.

La partecipazione all’iniziativa, inserita nel calendario degli eventi «Natale con San Floriano» dell’Ente Palio, era gratuita ed aperta a tutti con l’intento di vivere e condividere il momento di festa insieme, utilizzando i social per raccontare, attraverso immagini foto e video, le nostre tradizioni natalizie e precisamente il proprio Presepe e Albero di Natale.

L’iniziativa ha riscosso un notevole successo tra gli utenti da casa tanto che sono stati pubblicati per la categoria alberi di Natale 55 post mentre per la categoria presepi 58.

«Le opere sono pervenute non solo dalla nostra Regione ma da tutta Italia – spiega il presidente del Ctg Vallesina Maurizio Gualdoni – da Genova a Cosenza, da Verona a Caltanissetta. Una manifestazione veramente sentita e toccante come lo ricordano gli stessi partecipanti».

Un partecipante da Caltanissetta scrive: «Certamente alcuni alberi, presepi e decorazioni sono manifestazioni esteriori ma in questi tempi difficili di lockdown ed isolamento questi ornamenti ci danno serenità e ravvivano l’unione familiare». Da Amantea, in provincia di Cosenza, un altro partecipante commenta: «Faccio i miei più sinceri complimenti per l’iniziativa, dato il periodo che viviamo, sono iniziative che rendono vivo l’amore per il presepe. Per me il presepe è l’essenza del Natale e ed è proprio grazie ad esso che si può respirare quell’amore che ci fa sperare in un mondo migliore. Amore che si valorizza quando il presepe si fa soprattutto in famiglia con i propri cari».

E per chiudere insieme le feste natalizie sabato 16 gennaio alle 17, in diretta sulla pagina Facebook Ctg Vallesina – Jesi si svolgerà «Viviamo il Natale insieme – Diretta», un intrattenimento pomeridiano di circa un’ora in compagnia di Maurizio Gualdoni, Michela Mazzanti e Daniele Pinti.

Saranno proposti i video di Lucia e Luca Marconi che hanno raccolta tutti i filmati degli alberi di Natale e dei presepi girati dai partecipanti da casa; Andrea Bonfitto presenterà il filmato «Croci di Medio Oriente» in cui parla dei luoghi visitati durante i suoi viaggi e che sono legati alla vita di Gesù ed ai cristiani in Medio Oriente: i re Magi, la fuga in Egitto, il battesimo, i suoi miracoli, la lingua che parlava e la persecuzione dei cristiani.

Non mancherà il momento musicale con i «Confini di Tela» insieme a «And the Bear» e Nicola Termentini che formano un super gruppo con una toccante versione di «Canto di Natale» dei Modena City Ramblers.

Il momento più atteso è la proclamazione dei primi tre classificati delle due categorie del Concorso online – il voto è stato espresso dagli utenti Facebook ponendo “Mi Piace” sul post pubblicato sulla pagina «Ctg Vallesina» – e del vincitore assoluto per ogni categoria assegnato dalla commissione artistica e dalla commissione spirituale.

Un pomeriggio ricco di appuntamenti da trascorrere insieme naturalmente da casa in diretta alle ore 17 sulla pagina Facebook «Ctg Vallesina – Jesi».