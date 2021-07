Cade da 10 metri mentre puliva la finestra: tragedia a Jesi | Password Magazine

JESI – Tragedia questa mattina in via Pio La Torre, in prossimità del parco del Cannocchiale. Stando a prime notizie, un uomo di 46 anni è volato giù da una finestra, sita al terzo piano di una palazzina, facendo un volo di 10 metri. Sembra che l’uomo stesse effettuando la pulizia degli infissi quando è precipitato. Fatale lo schianto a terra, purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Tempestivi i soccorsi del 118, giunti sul luogo con un’ambulanza della Croce Verde di Jesi, automedica e anche l’eliambulanza che, purtroppo, è ripartita vuota. Per i rilievi, sono intervenuti i carabinieri. Dolore immenso quanto inaspettato per i familiari davanti una simile tragedia: la compagna, giunta sul posto, si è sentita mancare ed è stata trasportata in ospedale dal mezzo della Croce Verde.

Notizia in aggiornamento