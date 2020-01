Vola giù dalle scale e si ferisce al volto, donna trasportata in ospedale

JESI – Vola dalle scale per sei gradini e colpisce brutalmente la faccia per terra. L’incidente è avvenuto questo pomeriggio, intorno alle 17, nei locali della stazione ferroviaria che ospitano “Binario Volontario”. Ad avere la peggio una donna di 64 anni, volontaria in una delle realtà ospiti dell’edificio. La luce delle scale si è spenta all’improvviso, facendo incespicare la donna che è caduta riportando lesioni al volto e perdendo sangue. Sul posto, il 118 e un’ambulanza della Croce Verde di Jesi: la donna è stata trasportata al Pronto soccorso per un trauma facciale, con un codice di media gravità.