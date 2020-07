Volley, la Pieralisi parteciperà al campionato di B1 | | Password Magazine

JESI – La società guidata da Gabriele Pieralisi punta a consolidare la sua posizione in campo nazionale sia per la prima squadra sia per lo sviluppo di un ampio settore giovanile.

«Abbiamo un gruppo che può sopportare il passaggio di categoria e questo livello tecnico – sottolinea il presidente del Gruppo sportivo Pieralisi – la B1 è una tappa importante del nostro percorso di crescita. Il blocco principale di giocatrici è sempre lo stesso, ci saranno minime variazioni».

«Parliamo di tre inserimenti che serviranno a consentire più soluzioni di gioco – continua Gabriele Pieralisi – il nostro progetto ci vede impegnati, come sempre, con atlete giovani. Avremo tre nuove ragazze, puntiamo su tre 2001, che non saranno seconde linee: con il nostro sistema di gioco tutte hanno spazio per giocare e dare il proprio contributo. Tutte saranno determinanti per il risultato finale, avremo molteplici soluzioni tecniche e tattiche».

E il settore giovanile?

«L’idea è di ripartire come sempre, l’attività agonistica a fine agosto (anche se il campionato di B1 inizierà più tardi) e poi tutto il settore giovanile, con i più piccoli in palestra a ridosso dell’inizio dell’anno scolastico. Se ci saranno protocolli particolari da rispettare saremo pronti. Con la prima squadra – conclude il presidente della Pieralisi – stiamo già riaccendendo i motori grazie a delle sessioni online con i preparatori. L’obiettivo è togliere un po’ della ruggine accumulata in questi mesi anche se tutte le ragazze, in realtà, non si sono mai fermate, portando avanti il lavoro individuale».