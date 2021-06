«Volontarja 2021, obiettivi raggiunti» | Password Magazine

JESI – Si è conclusa l’iniziativa «10 in Condotta» di Volontarja 2021, percorso formativo che ha coinvolto 13 classi terze e quarte di scuole superiori di Jesi e che ha permesso di avvicinare i ragazzi al mondo del volontariato.

Come spiega in conferenza stampa Tommaso Cioncolini, consigliere comunale con delega ai rapporti con le scuole: «Abbiamo offerto 31 ore di attività laboratoriali divise in 18 incontri complessivi. Non abbiamo usato nessun tipo di format ma ogni laboratorio è stato cucito su ogni gruppo classe. Nove i docenti che hanno guidato gli appuntamenti e seguito la programmazione, insieme alle 10 associazioni di volontariato e agli esperti come la prof.ssa Susy Zanardo, il prof. Michele Cardinali e il prof. Massimiliano Colombi».

Per Francesca Petraccini, docente di scienze sociali all’IIS Galileo Galilei: «Questo è un altro successo per il Comune di Jesi. Si distingue per l’eccellenza dei progetti che propone, mettendo l’accento sulle esigenze e le sfide del territorio, tra cui ascoltare i ragazzi e superare il confinamento della DAD».

In collegamento a distanza, in rappresentanza degli studenti coinvolti, Tommaso Torcoletti dell’IIS Galileo Galilei, che ha spiegato come questa iniziativa sia stata utile ed interessante per i giovani, stimolando il senso civico e accendendo il desiderio di far parte del mondo del volontariato in futuro.

«Noi del coordinamento siamo sempre stati convinti che Volontarja sia stato un percorso – ha precisato Carlo Bellocchi, Coordinatore del Coordinamento Associazioni -, un modo di fare cittadinanza attiva nelle scuola, raccontando alle nuove generazioni ciò che il volontariato esprime. Questa esperienza non può essere abbandonata, il format deve diventare quello dell’anno scolastico, facendosi promotore di altri soggetti. Da coinvolgere la Regione Marche, che è l’obiettivo del prossimo anno. Devo dire che grazie alla DAD c’è stato un approccio abbastanza interessante».

Presente in rappresentanza degli esperti che sono intervenuti durante gli incontri, la prof.ssa Susy Zanardo, docente di Filosofia Morale all’Università Roma Tre: «Ci sono stati molti fattori che hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa, il primo è che è stata preparata con collaborazione tra tutti gli attori coinvolti: c’è stato un clima di reciproca gratitudine e di stima e fiducia. Ringrazio Tommaso Cioncolini, Matteo Baleani, Carlo Bellocchi, i docenti e tutte le persone coinvolte. Il secondo elemento è che per ogni classe abbiamo realizzato un lavoro su misura. Il dono è una trasmissione intergenerazionale di saperi ed esperienze. C’era timore che la DAD potesse creare distacco, in realtà ha intercettato quella voglia di rinascita e di ripartenza, di ricostruire un tessuto sociale dilaniato dalla pandemia e ha rafforzato la voglia di lavorare insieme». La collaborazione tra scuole, associazioni e Amministrazione Comunale è uno dei punti fondamentali della riuscita di Volontarja 2021 ed è quello che ha sottolineato anche Matteo Baleani, consigliere comunale con delega al mondo del volontariato: «La complicità che si è creata tra di noi, le scuole e le associazioni di volontariato è difficile da ottenere. Una cosa che ho visto e che è mi è piaciuta è stata proprio vedere diverse realtà collaborare tra loro».

Tra le associazioni coinvolte, anche AVIS Jesi e Monsano Cult. Bruno Dottori di AVIS Jesi spiega: «Noi siamo estremamente soddisfatti perché ci siamo ritrovati ad affrontare questi incontri in maniera molto positiva, abbiamo trovato quella sintonia che non pensavamo. Ci auguriamo che questo progetto vada avanti perché è un ottimo lavoro, ringraziando le associazioni e il Comune. Tutto questo è stato fatto in un periodo terribile, vi ringrazio tanto e tutte le 10 associazioni coinvolte hanno dato il proprio contributo». Nicolò Pierandrei di Monsano Cult fa sapere che: «È stato bello entrare nelle scuole e confrontarci tra associazioni diverse, trovando punti di forza e farne uno ancora più grande. Spero che negli studenti sia nata la fiamma e che qualcosa sia rimasto». Volontarja si sviluppa a Jesi ma i ragazzi coinvolti provengono da tutto il territorio della Vallesina. ASP Ambito 9, che opera nella Vallesina ha sempre creduto in questo percorso e il presidente Matteo Marasca afferma: «Ringrazio Matteo Baleani e Tommaso Cioncolini per questa iniziativa. Da recenti studi sul mondo del volontariato emergono alcune problematiche tra cui il ricambio generazionale e mi sembra di aver capito che questa iniziativa ha cercato una risposta a questo bisogno. Si sono create delle sinergie che potranno sfociare in collaborazioni. Volontarja deve continuare perché è un’occasione di confronto e permette di proseguire quelle attività che si sviluppano nel nostro ambito di riferimento; noi abbiamo dato il nostro supporto e saremo sempre disponibili a sostenere iniziative come queste che riteniamo molto importanti, ringrazio il Sindaco Massimo Bacci per aver creduto in questo progetto».

In ultimo i ringraziamenti del sindaco del Comune di Jesi Massimo Bacci: «Si è fatto il percorso che avevamo pensato fin dall’inizio, finalizzato a rendere gli operatori del mondo del volontariato più coscienti di quelli che sono gli obblighi e le responsabilità e alla volontà di coinvolgere i giovani. Mi pare che lo scopo di Volontarja è stato in pieno raggiunto, c’è la convinzione di aumentarla e dare continuità e di sostenerla in maniera più convinta. Ringrazio tutti gli attori coinvolti, da chi opera nelle scuola al coordinamento del volontariato, alle associazioni e i ragazzi, è un’iniziativa di grande valore ed è giusto che l’Amministrazione la sostenga e la faccia sviluppare».

A cura di Chiara Petrucci