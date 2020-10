Volontarja in Tv, il Prof. Zamagni: «Evento apripista in Italia» | Password Magazine

ANCONA – Dopo l’anteprima con Giovanni Moro, il progetto Volontarja costruito dal Comune di Jesi e dal Coordinamento Associazioni di Volontariato e Promozione Sociale Ambito 9, ha visto ieri il suo vero evento di lancio, «Ripartiamo dal dono». L’appuntamento, in forma di convegno, doveva andare in scena al Teatro Pergolesi ma dopo i nuovi DPCM che hanno imposto il divieto di svolgere eventi in presenza, il tutto è stato in parte riorganizzato e trasferito negli studi televisivi di E’TvMarche, in diretta streaming social e sul canale 12 del digitale terrestre.

Presenti, alcuni in collegamento da casa, il sindaco di Jesi Massimo Bacci, il consigliere comunale delegato (insieme a Tommaso Cioncolini) Matteo Baleani, una rappresentante del Coordinamento di Volontariato Maria Letizia Gianuario, il presidente del CSV Marche Simone Bucchi, l’Alfiere della Repubblica Virginia Barchiesi, la volontaria dei VIP Clown Elisa Contini ma soprattutto, con un intervento e diversi commenti alle storie raccontante in trasmissione, l’economista Stefano Zamagni, già presidente dell’Agenzia del terzo settore e dal 2019 presidente della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali. A condurre il tutto, Maurizio Socci, noto giornalista e persona da sempre impegnata nel mondo del volontariato.

A fare i saluti di casa, in collegamento esterno, il Sindaco Bacci che ha sottolineato come «il volontariato è sempre al centro delle nostre attenzioni, vogliamo cercare di agevolare la formazione dei volontari e coinvolgere sempre di più i giovani». Primo intervento in studio quello di Maria Gianuario, per il Coordinamento del Volontariato del nostro territorio «quest’anno abbiamo un progetto (Volontarja 2020) molto più articolato ed assume anche un ruolo importante, quello di promuovere nelle scuole la cultura del dono in quanto è fondamentale per i giovani capirla fin dall’inizio».

«Da evento a percorso, lungo mesi, che andrà avanti, in tempi di pandemia, con in mente la prevenzione ma non la paura, incentrato sul concetto di cittadinanza ed educazione civica – esordisce il consigliere delegato Matteo Baleani – mai come ora il nostro Paese si è potuto rendere conto dell’importanza del terzo settore, un pilastro della società».

Dopo un contributo video dell’attore, da sempre vicino al mondo del volontariato, Cesare Bocci è arrivato il momento del professor Stefano Zamagni. Dal mondo universitario al momento di emergenza sanitaria che stiamo vivendo, il bisogno di «prendersi cura della comunità» ed il valore del dono, molti i temi toccati da Zamagni nei sui vari interventi (il video completo a questo LINK). «La pandemia da covid ha fugato ogni dubbio sull’importanza del terzo settore, senza l’azione continua e umile dello stesso oggi non saremo qui a parlare come stiamo parlando. Sappiamo come sono andate le cose ma una roba va detta: nella gestione della pandemia il volontariato è stato tenuto a margine, mai coinvolto nelle cabine di regia e questo è un vulnus che va denunciato, di una gravità estrema». Il Professore ha poi continuato facendo i suoi complimenti al progetto, definito «il primo evento in Italia che rispecchia la sussidiarietà circolare ovvero mette in collegamento no profit, istituzioni pubbliche e imprese». Successivamente l’intervento di Simone Bucchi, presidente del CSV Marche, incentrato sui vari progetti che lo stesso, insieme alla regione, stanno portando avanti «a Jesi come nel resto del territorio regionale, il mondo del volontariato si è fatto conoscere e valere».

Nella seconda metà del programma a prendere la parola sono state le due giovani ospiti. Virginia Barchiesi, Alfiere della Repubblica, dopo aver raccontato la sua esperienza al quirinale, si è concentrata sul mondo del terzo settore, dei giovani e sull’assoluta necessità di fare sistema. Elisa Contini, dei Vip Clown Vallesina, ha invece portato una testimonianza diretta di cosa vuol dire essere un volontario sul campo confermando l’ipotesi del «si riceve più di quanto si dà».

In conclusione i saluti del professor Zamagni e del presentatore Maurizio Socci in questo video pubblicato dal comune di Jesi:

https://www.facebook.com/ComuneJesi/videos/718730242077162

La trasmissione sarà mandata in onda, in replica, anche oggi in prima serata dalle ore 21:00 sempre sul canale 12. Nelle settimane successive Volontarja proporrà altri due appuntamenti, dei laboratori di pedagogia dedicato a docenti e volontari, insieme al prof. Domenico Simeone, preside della Facoltà di Scienze della Formazione all’Università Cattolica, Il primo mercoledì 28 ottobre insieme alla sociologia Chiara Giaccardi, il secondo il 10 novembre con il prof. Adriano Fabris, docente di Filosofia morale alla Scuola Normale Superiore di Pisa e Coordinatore del Comitato Ministeriale per l’educazione alla cittadinanza ed educazione civica.