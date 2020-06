Würstel ripieni di chiodi, l'Oipa Ancona lancia l'allarme | Password Magazine

ANCONA – Wurstel e polpette killer con chiodi all’interno per uccidere i quattro zampe.

Allarme ad Ancona lanciato ieri da Oipa, l’Organizzazione internazionale per la protezione degli animali intervenuta con i propri volontari per rimuovere il cibo mortale dalla strada. Prime segnalazioni sono arrivate dai residenti di via Crocioni, zona Brecce Bianche. Poi ieri un nuovo appello: «Dopo quelli tolti ne sono stati trovati altri, sempre lì, würstel freschi con viti nuove» si legge sul profilo dell’associazione dorica che si è già attivata per sporgere denincia: «Interverranno per il sopralluogo gli organi competenti . Massima attenzione a chi abita in zona». Poi l’appello a rivolgersi ai carabinieri per chi notasse qualcosa o qualcuno di sospetto.