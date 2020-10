Zucca, toccasana per la bellezza. Ecco i trattamenti da fare a casa | Password Magazine

La zucca è un ortaggio dalle molteplici proprietà, ricca di proteine, vitamine, antiossidanti, fibre, ma povera di grassi e di calorie. É ricca di acqua quindi contro gonfiore e ritenzione, con la zucca i liquidi in eccesso se ne vanno.

Inoltre le proprietà della zucca sono benefiche per sonno ed umore, con un effetto calmante utile per nervosismo, ansia e stress. Ad illustrarne le proprietà benefiche è Eleonora Franceschetti, beauty specialist del centro Eleonora estetica e benessere.

« L’olio di semi di zucca contiene il 42% di acidi grassi saturi e insaturi, tante vitamine e moltissimi oligoelementi come zinco, selenio e ferro – spiega -. Questo mix lo rende perfetto come trattamento anti-invecchiamento ma anche per chi soffre di acne e seborrea.

La zucca è ricca anche di vitamina C e betacarotene che nel nostro corpo si trasforma in vitamina A contrastando l’azione dei radicali liberi. Per questo ha un effetto antiossidante e anti-età per la pelle del viso».

I TRATTAMENTI FAI-DA-TE ALLA ZUCCA

Illustrati tutti benefici della zucca, è il momento di mettersi all’opera. Ecco qualche spunto per preparare dei profumatissimi trattamenti fai-da-te illustrati da Eleonora: