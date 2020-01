Zuppa rustica della tradizione, piatto semplice e salutare per i giorni di freddo

INCONTRIAMOCI IN CUCINA

A cura della dott.ssa Letizia Saturni –Nutrizionista e Health Coach

La Zuppa rustica della tradizione è un piatto molto semplice seppur richieda un tempo relativamente lungo nelle fasi iniziali della ricetta soprattutto se si scelgono legumi secchi!

La zuppa è il piatto più gradito nei giorni particolarmente freddi dell’anno quali quelli che stiamo vivendo ma se arricchita con erbe aromatiche di stagione, spezie e lasciata raffreddare è ottima anche durante il resto dell’anno.

Da un punto di vista nutrizionale la zuppa rustica rappresenta una ottima fonte di proteine di origine vegetali pertanto si può considerare un gustoso-nutriente-sostanzioso-salutare secondo piatto da alternare a pesce, uova, formaggi. Buono è anche l’apporto di fibra alimentare, minerali – ferro in particolare – e vitamine senza sottovalutare l’apporto di lecitina efficace nel controllo dell’ipercolesterolemia.

Torniamo alla ricetta …

INGREDIENTI – per 4 persone

500g Mix di Legumi Fagioli (borlotti, monachello, rossi) + Lenticchie (di Colfiorito, rossa) + Ceci + Piselli + Fava 1 sedano 1 cipolla 1 carota 1 rametto di rosmarino 2-3 foglie di alloro 2 spicchi di aglio 1L di brodo vegetale

Lasciare in ammollo per 6-7 ore e successivamente versate i legumi in una pentola con acqua fredda e portate ad ebollizione.

Nel Frattempo:

Stagliuzzate il sedano, la carota e la cipolla e fate soffriggere in olio per circa 5 minuti

Aggiungete i dadini di sedano, carota e 1 mestolo di brodo vegetale

Eliminate con una pinza, l’aglio ed unite il mix di legumi. Mescolate così da amalgamare bene i legumi con il soffritto. Versate il brodo vegetale fino a ricoprire tutto il contenuto; aromatizzate con foglie di alloro, rosmarino e lasciate cuocere per circa 90 minuti, mescolando di tanto-in tanto, delicatamente.

Qualche aggiunta …

se in frigorifero avete alcune croste o piccoli pezzettini di parmigiano inseriteli durante la cottura … sentirete che sapore!

se volete farlo essere piatto unico unite farro o orzo o patate o crostini di pane.

Buon Appetito ☺

