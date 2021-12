Al liceo Da Vinci «Scintille di senso» con lo psicologo Marco Ceppi | Password Magazine

JESI – «Scintille di senso»: questo il titolo del libro letto dai ragazzi di alcune classi quinte del Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di Jesi durante le ultime settimane nell’ora di religione. Un libro che ha dato l’occasione agli studenti di confrontarsi e riflettere su quale sia il loro progetto di vita, sull’importanza di coltivare sogni rendendoli realtà da portare a compimento.

Per far sì che queste riflessioni diventassero ancora più coinvolgenti, la prof.ssa Serena Cesaroni ha invitato nelle varie classi l’autore del libro, Marco Ceppi, psicologo, logoterapeuta e padre di due ragazzi ormai grandi.

L’incontro con lui è stato un rigenerante dialogo socratico, in cui si sono poste tante domande e, forse, si sono date poche risposte.



Il dott. Ceppi ha esortato i ragazzi a cercare ciò che li attrae, ciò che sentono possa portarli alla autorealizzazione e aiutarli a dare un senso profondo alla loro esistenza. I ragazzi, immersi nel qui e ora delle cose da fare, hanno espresso la loro difficoltà di pensare al futuro, hanno ammesso una certa difficoltà nel “puntare in alto” e nel sognare. Forse, a volte, è proprio il mondo adulto a spegnere i loro sogni.

Si è parlato di scelte, di scelte facili e di scelte significative. Non sempre queste coincidono.

Alla fine, tra le parole da custodire come ricordo di questa esperienza, sono emerse parole piene di senso: sogno, futuro, scelte, entusiasmo…La speranza è che questi momenti vengano custoditi nel cuore dei ragazzi e che ognuno di loro possa trovare la propria (“scintilla di senso”).