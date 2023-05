Jesi, al via i lavori per Amazon all’Interporto: posata la prima pietra - Password Magazine

JESI – L’inizio di una nuova era, l’inizio dell’era Amazon

Si è svolta ieri mattina all’Interporto delle Marche la cerimonia di posa della prima pietra per la creazione dell’Hub logistico di Amazon nel Centro Italia, che sorgerà proprio all’interno del polo logistico jesino.

All’evento hanno partecipato autorità pubbliche, imprenditori e addetti ai lavori, su tutti da segnalare la presenza del Presidente della Regione Francesco Acquaroli e del ministro delle imprese e del made in italy Adolfo Urso. Presenti inoltre i vertici di Amazon Italia con Stefano Perego , vice presidente di Amazon Customer Fullfillment & Global Procurement per il Nord America e l’Europa Lorenzo Barbo, regional director Fc, Amazon Italia.

Grande emozione e soddisfazione per Massimo Stronati, presidente di Interporto Marche, tra i maggior supporter dell’arrivo di Amazon a Jesi: “Auspico che il nostro coraggio contamini tante altre realtà e che il lavoro sia posto al centro come entità che crea evoluzione e sviluppo. Per il nostro territorio oggi non deve essere un punto d’arrivo, non ci dobbiamo fermare ma da qua ripartire.”

Anche il sindaco di Jesi Lorenzo Fiordelmondo, ha voluto ribadire la centralità dell’operato del Comune nella vicenda:

“Ci troviamo di fronte ad un grande cambiamento delle dinamiche sociali, occupazionali e produttive per Jesi e l’intero territorio. L’insediamento Amazon rappresenta a tutti gli effetti l’attivazione di un nuovo fattore di potenziale sviluppo, quello della logistica, che si affianca a quelli a noi tradizionali dell’industria metalmeccanica, della piccola e media impresa, nonché l’avvio di un nuovo importante sistema di relazioni in grado di ridisegnare il ruolo della nostra città nel mondo.

Jesi sarà ancora di più un attore globale. Un auspicio per il domani è quello che Amazon si senta a tutti gli effetti un attore del nostro territorio.”

Da segnalare, inoltre, la collaborazione tra Amazon e l’IIS Galilei di Jesi con il deposito presso i magazzini dell’azienda di e-commerce, di una capsula del tempo, contenente messaggi e scritti degli studenti, che verrà riaperta tra dieci anni, nel 2033.