Maria ed Edoardo in partenza per la Corea del Sud per il Jamboree degli Scout - Password Magazine

PIANELLO VALLESINA – Due giovani scout del gruppo di Pianello Vallesina 1 sono in partenza per la Corea del Sud dove dall’1 al 12 agosto si terrà il venticinquesimo “Jamboree“. Maria Piermattei e Edoardo Panfoli andranno in Corea insieme ad altri 1200 scout italiani per partecipare all’esperienza internazionale organizzata da Wosm, l’Organizzazione Mondiale del Movimento Scout, che si tiene ogni 4 anni e che vede l’incontro fra gli scout convergenti da tutto il mondo in un unico luogo.

Oltre 50 mila persone si amalgamano in una “marmellata” (da qui la parola Jamboree) e condividono cultura, esperienza e amicizia mettendo in pratica una concreta cittadinanza globale. Il motto dell’incontro è «Draw your dream» (Disegna il tuo sogno) ed esprime il desiderio di rendere l’evento e il suo percorso un’opportunità per coltivare le proprie speranze e i propri sogni.

Da parte dei sindaci e delle comunità di Castelbellino e Monte Roberto un augurio per un’esperienza unica, un grazie al gruppo e i complimenti per la partecipazione ad un evento indimenticabile:«Siamo certi che i nostri giovani, accompagnati anche da Don Cristiano Marasca e Sara Federici, torneranno arricchiti e pronti a trasmettere la loro esperienza e il loro entusiasmo a tutto il gruppo e a tutti coloro vorranno avvicinarsi o conoscere meglio il mondo scout».