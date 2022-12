I 20 anni della Libreria Mondadori di Jesi - Password Magazine

JESI – La Libreria Mondadori, storico negozio del centro storico di Jesi, festeggia i 20 anni di attività con un ringraziamento importante nei confronti della cittadinanza e della clientela.

Una storia che risale al 2002, quella di Silvia e Michela e della loro collaborazione, dapprima dipendenti del punto vendita Mondadori di Jesi e poi socie, un team di cui dal 2012 fa parte anche Alessandro. «Siamo colleghi e amici – spiega Silvia, una dei titolari della Mondadori – c’è una collaborazione tra tutti e tre. È stato un ventennio ricco di cambiamenti, bello ed emozionante perché ci sono generazioni di ragazzi cresciuti qua dentro. Nonostante il passaggio all’eReader e la concorrenza degli e-commerce, la libreria è stata frequentata sempre da tante famiglie. Ci teniamo a ringraziare tutti i clienti per aver reso possibile tutto questo». È proprio il calore e la fedeltà della clientela ad essere il punto di forza della libreria, un luogo a cui la cittadinanza è legata perché lo ha visto evolversi nel tempo senza perdere mai di vista il cliente e i suoi bisogni. In continua evoluzione, la Mondadori negli ultimi anni ha ampliato la scelta editoriale e non, creando una sezione per l’infanzia e per i ragazzi, e un settore dedicato alla cartoleria. Spiega Michela, l’altra titolare del punto vendita: «Abbiamo visto crescere generazioni, per noi è una seconda casa e una famiglia, teniamo alla libreria e ai clienti. È una continua evoluzione, quest’anno abbiamo ampliato la sezione ragazzi e i manga, perché andiamo dietro alle richieste del mercato. Cerchiamo di offrire un’esperienza».

I bisogni della clientela e le loro preferenze vengono assecondati anche attraverso una scelta ben precisa, come spiega Alessandro: «Si tende a ritenere che tutto ciò che all’interno di una libreria che fa parte di un franchising importante come Mondadori sia frutto di invii dalla casa madre senza essere filtrato, invece in una gestione come la nostra è l’esatto opposto: qualsiasi proposta editoriale parte del franchising è frutto delle nostre scelte, ogni singolo articolo. La costruzione di ogni settore è pensata almeno una stagione prima nella sua evoluzione e nel suo conteso fisico e nella richiesta. Tutto è pensato da noi, con gli strumenti forniti e acquisiti attraverso l’esperienza. Da zero a 99 anni dal giardinaggio a Platone. Cerchiamo di offrire qualcosa in più che il click non da». La Libreria Mondadori, per ringraziare i clienti, li omaggerà con segnalibri stampati per l’occasione, e libri omaggio da scegliere da un apposito catalogo con l’acquisto di un libro.

A cura di Chiara Petrucci