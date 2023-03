Erap, apre lo sportello in Comune - Password Magazine

JESI – Lunedì 19, con orario 9-12, sarà aperto, presso la residenza municipale, lo sportello Erap – Ente regionale per l’abitazione pubblica delle Marche, che consente di avere un rapporto diretto con l’utenza.

L’iniziativa – anticipata nelle settimane scorse dall’Amministrazione comunale che ha messo a disposizione gratuitamente appositi locali – si inquadra nella volontà di promuovere l’organizzazione di servizi di prossimità di altri enti e istituzioni nel territorio a beneficio dei cittadini che così possono avere un punto di riferimento a cui rivolgersi direttamente. Si tratta di un aspetto di non secondaria importanza, tenuto conto che sono oltre 500 gli alloggi Erap a Jesi. Lo sportello in Comune, collegato telematicamente con la sede centrale di Ancona, permette ai destinatari degli alloggi di poter interloquire di persona con un referente dell’Ente per ogni tipo di necessità: dalle richieste di manutenzione alle segnalazioni guasti, dalla produzione di certificati e documenti alla richiesta di mobilità interna e così via. L’ufficio resterà aperto due lunedì alternati al mese, sempre con orario 9-12.