All'Aeroporto delle Marche oltre 6 mila tamponi in un mese | Password Magazine

FALCONARA MARITTIMA – Su 6036 tamponi, di cui 5.781 rapidi antigenici e 255 molecolari, per la diagnosi del Covid 19 effettuati all’Aeroporto delle Marche dal 27 ottobre, data di attivazione del check point, sono stati riscontrati circa 300 casi positivi.

I numeri del primo mese, che includono 37 test gratuiti per il personale impegnato a fronteggiare l’emergenza, testimoniano l’efficacia del sevizio, che resta aperto anche a chi non risiede nel Comune di Falconara Marittima. L’istituzione della zona arancione non ha infatti limitato l’accesso al presidio, allestito al Terminal Arrivi, che può essere raggiunto da chiunque, purché munito di apposita autocertificazione.

In conseguenza del grande afflusso, il Polo Diagnostico del Gruppo KOS, che gestisce il punto di screening, Innoliving, l’azienda di Ancona che fornisce i tamponi, e Aerdorica hanno deciso di estendere ulteriormente gli orari di operatività del presidio, ora attivo dal lunedì al sabato, dalle 8.30 alle 17.30.

Si ricorda che oltre al tampone antigenico rapido, il cui esito si ottiene in 15 minuti, è anche possibile effettuare il classico tampone molecolare con uno sconto nel caso in cui si decida di sottoporsi ad entrambi. Una opportunità preziosa di accorciare i tempi del percorso diagnostico per chi dovesse risultare positivo al test veloce.

Intanto Aerdorica, che per favorire l’accesso all’utenza esterna, ha previsto una tariffa speciale per il parcheggio multipiano di 2 euro per due ore di sosta, ha anche attivato un percorso dedicato alle aziende interessate a sottoporre a screening i propri dipendenti e alle società sportive. Un’iniziativa volta a tutelare la salute di lavoratori e atleti e a promuovere una maggiore sicurezza dei luoghi di lavoro e degli allenamenti. Per le aziende e le società sportive è stata creata una postazione apposita, con possibilità di scegliere l’orario di accesso al servizio all’interno della fascia di apertura. Per informazioni e prenotazioni:tamponi@marcheairport.com.