Bolle di Sapone: «Sanificazione mascherine gratis per gli operatori dell’emergenza»

PIANELLO VALLESINA – In questo momento di emergenza, tutti stanno cercando di dare nel proprio piccolo un contributo alla collettività. Non solo restando a casa ma anche mettendo a disposizioni i propri talenti e la propria professione al servizio degli altri. In questo spirito Katia Sdrubolini, titolare della Lavanderia Bolle di Sapone con sede a Pianello Vallesina, ha deciso di mettere a disposizione la cabina di sanificazione all’ozono per igienizzare gratuitamente mascherine degli operatori della Croce Rossa, Croce Verde, Polizia municipale e forze dell’ordine che operano nella Vallesina. «Ho pensato di offrire questo servizio gratuito visto che scarseggiano le mascherine – spiega Katia -. L’ozono è un gas naturale con forte potere ossidante, in grado di eliminare virus, batteri, muffe, acari e piccoli insetti e persino i cattivi odori. Gli operatori dell’emergenza che avessero necessità del servizio può contattarmi al 3396328310».