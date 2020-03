Casa riposo San Marcello, Fondazione Marche dona 100 mascherine

SAN MARCELLO – Sono migliorate le condizioni di uno degli ospiti della Casa di Riposo di San Marcello, dove sono stati trovati 9 ospiti positivi al Covid. Lo fa sapere il sindaco Graziano Lapi sulla pagina istituzionale del Comune:

«Gli ospiti sono tutti senza febbre e lo stato di salute generale di tutti è simile a quello della giornata di ieri venerdì 27/03. L’ospite accompagnata ieri in ospedale a Jesi è tornata in casa di riposo a San Marcello nel tardo pomeriggio.

Oggi la Fondazione Marche ha fatto dono alla nostra casa di riposo di 100 mascherine FFP2 omologate, dispositivi preziosi da utilizzare per la protezione dei nostri operatori sanitari.

Per ultimo, per chiarezza, voglio ribadire che sull’utilizzo dei tamponi i protocolli sono indicati dall’Oms e rispettati dalle Regioni, non si tratta di scelte che competono ai sindaci. Detto questo dopo aver richiesto i tamponi più volte per gli ospiti della nostra casa di riposo e per il personale sanitario a casa con sintomi (sono stati eseguiti per entrambi), li ho richiesti anche per il personale sanitario in servizio».