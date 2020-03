Coronavirus, non ce l’ha fatta la 58enne Cingoli: si è spenta a Jesi

CINGOLI – Non ce l’ha fatta Gabriella Angelucci, 58 anni, prima contagiata a Cingoli da Coronavirus. La donna era stata ricoverata due settimane all’ospedale Carlo Urbani di Jesi, le sue condizioni però nelle ultime ore erano peggiorate.

La donna, vedova Sanseverinati, era dipendente nell’azienda Fileni. Da inizio febbraio era stata costretta ad assentarsi da lavoro per un’operazione ai tendini a Torrette. Lo scorso 3 marzo, Gabriella era stata ricoverata a Jesi, in terapia intensiva, per gravi problemi respiratori: effettuato il tampone, la donna era risultata positiva al Covid-19. Le sue condizioni all’inizio erano migliorare tanto da lasciar speranza ai familiari di riabbracciarlo. Poi l’ improvviso peggioramento che l’ha portata alla morta. Ieri nelle Marche è stato un vero e proprio bollettino di guerra, con 23 decessi. Gabriella è la quarta vittima di Cingoli per aver contratto la malattia. Nel piccolo paese, si sono registrati casi di contagio anche alla casa di riposo tantoché la procura ha aperto un fascicolo per l’ipotesi di reato di omicidio colposo aggravato plurimo e lesioni personali.