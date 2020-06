JESI – Attimi di paura questa mattina per un investimento in viale Don Minzoni. È accaduto dopo le 10: soccorso un 81enne, urtato da una vettura in corsa. Fortunatamente, per lui niente di grave, solo tanto spavento: soccorso da un’ambulanza della Croce Verde di Jesi è stato trasportato in ospedale per accertamenti. A lavoro i carabinieri per i rilievi.