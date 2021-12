Jesi, brilla il cielo stellato di piazza Federico II | Password Magazine

JESI – Il centro si illumina del Natale. Si sono accese questo pomeriggio le luminarie del centro storico.

Per la prima volta, brilla il cielo stellato di piazza Federico II mentre, al di sotto, proseguono i lavori per l’allestimento della pista di ghiaccio che sarà pronta per l’8 dicembre.

Luci accese anche in piazza Pergolesi mentre in piazza Colocci sono ancora in corso i lavori per l’allestimento dell’albero di Natale, rallentati dalla pioggia.

A partire dalle 18 anche le luminarie di viale della Vittoria si sono accese, creando un corridoio luminoso di un chilometro e mezzo.

In piazza della Repubblica, dal 17 dicembre arriveranno invece i mercatini di Natale. Le iniziative sono state organizzate e promosse dal Comune di Jesi in collaborazione con Fondazione Pergolesi Spontini, CNA, Jesi Centro, Botteghe del Prado, Jesi Vittoria.

Il programma di Jesi Natale è disponibile su JesiNatale.it