Jesi piange la scomparsa di Armandì, morto a 58 anni

JESI – Si è spento nelle prime ore del mattino di oggi all’ospedale Carlo Urbani Armando Matteucci, 58 anni, conosciuto da tutti in città come Armandì. Lo si vedeva spesso in centro, seduto in un angolo di piazza della Repubblica o nei pressi del Comune, anche se abitava in via Ugo La Malfa. Era spesso da solo ma sono tante le generazioni che lo hanno conosciuto. Per questo, con lui se ne va un pezzo di storia della città. Molte le parole di cordoglio che in questo momento si stanno ricorrendo sui social, espresse sopratutto da chi da chi lo ricorda con affetto.