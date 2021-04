Jesi, torna il mercato ambulante: sarà a Porta Valle | Password Magazine

JESI – In conseguenza dei lavori in Piazza Federico II e Piazza della Repubblica, il mercato settimanale del mercoledì e del sabato – ora che si è tornati in zona arancione – si trasferisce fino a metà luglio a Porta Valle, distribuito tra Piazzale dei Partigiani, Via del Torrione, Piazzale del Mezzogiorno. Di conseguenza nei giorni di mercato l’intera area, dalle ore 6.00 fino alle ore 15.00 sarà interdetta alla circolazione, ad eccetto dei mezzi degli operatori commerciali. Istituito anche il divieto di transito e di sosta in Via Imbriani (tra Via G.Acqua e Piazzale dei Partigiani) e Via Lucagnolo (nel tratto tra Via San Marino e Via del Torrione).

Nell’intera zona destinata al mercato è stata già disposta la cartellonistica con le disposizioni previste. Si invita pertanto la cittadinanza a prestare attenzione, dal momento che i veicoli in difetto dovranno necessariamente essere rimossi.