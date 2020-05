Movida post covid, Bacci: «Più controlli della Polizia locale, responsabilità dai cittadini»

JESI – Hanno riaperto i locali, i parchi, i mercati e i luoghi di aggregazione. Non devono però mancare «responsabilità, sicurezza e controlli»: lo fa sapere il sindaco Massimo Bacci che, in occasione del week end, invita i cittadini ad essere prudenti. Alcuni residenti hanno già segnalato la presenza di gruppi di persone per le vie del centro, sollecitando chi di dovere a sorvegliare per evitare assembramenti:

«Abbiamo autorizzato altri 30 dehors – tra nuovi e ampliamenti di esistenti – per venire incontro a bar, ristoranti e pubblici esercizi della città in questa fase di ripresa. Avranno più spazio per accogliere i loro clienti, a fronte dei limiti imposti per legge – fa sapere il sindaco -. Ma attenzione: ricordiamoci che il virus non è stato sconfitto e convive ancora con noi. Dunque massima responsabilità, rispetto delle norme sul distanziamento sociale, sul divieto di assembramento, sulla protezione con mascherine nei luoghi chiusi ed in strade affollate.