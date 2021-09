Sfida il covid e apre una palestra, nasce «Jesi Fitness Club» | Password Magazine

JESI – Inaugurato lo “Jesi Fitness Club” di Andrea Melon, un grande traguardo in tempo di Covid, e un’ottima palestra che nasce per i cittadini jesini.

La struttura è stata inaugurata sabato pomeriggio con tanto di taglio del nastro e con la presenza dell’assessore allo Sport, Ugo Coltorti. Un successo non indifferente in questo periodo di crisi sanitaria che stiamo vivendo: «riuscire a realizzare il sogno della vita nel bel mezzo di questa pandemia devo dire che è motivo di grande orgoglio e soddisfazione – spiega Andrea Melon – riuscire a fare una cosa del genere in questo periodo è stata veramente dura, un percorso lungo e pieno di ostacoli e i momenti di sconforto non sono certamente mancati. Sono ormai quasi tre anni che provo ad aprire questa struttura e non ci sarei mai riuscito senza il supporto della mia famiglia, che mi ha sempre sostenuto e aiutato concretamente nella nascita della struttura – prosegue Andrea – e della mia fidanzata Serena che mi ha anche fatto una bellissima sorpresa creando il nuovo sito web, e tutti gli atleti che mi hanno seguito nelle lezioni al campo Boario o in quelle online. Ringrazio tutti di cuore, la struttura premierà sicuramente gli sforzi fatti».

Jesi Fitness Club ha ufficialmente aperto i battenti e le lezioni sono partite nella giornata di oggi; la struttura offre servizi dedicati al fitness come funzionale sia per adulti che bambini, personal training, pilates, yoga e ginnastica dolce, con lezioni adatte a tutti e per qualsiasi livello. I corsi avranno sempre un numero massimo di partecipanti senza creare sovraffollamento, così da seguire con cura e professionalità ogni singolo cliente della palestra. La struttura ha come obiettivo primario il raggiungimento del benessere della persona a 360 gradi, motivo per cui all’interno dello Jesi Fitness Club ci anche figure quali osteopata, fisioterapista e nutrizionista: « Abbiamo scelto soltanto trainer altamente qualificati che aiuteranno i clienti a migliorare la propria vita, creando una comunità di persone che amano essere forti, in salute e maggiormente in contatto con il proprio corpo – spiega Andrea – il nostro obiettivo è far sentire bene e in forma le persona che frequentano la struttura».

Insomma, un sogno che diventa realtà per un giovane jesino che ha fatto della sua passione un motivo per lottare ancora più forte in questo particolare periodo storico che stiamo vivendo, e un’ottima struttura piena di interessanti servizi che nasce per tutti coloro che si vogliono prendere cura del corpo e della mente.