FABRIANO – I vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 16 circa in località Nebbiano, nel Comune di Fabriano, per l’incendio di un trattore. La squadra di Fabriano intervenuta con due autobotti ha spento le fiamme che avevano avvolto completamente il mezzo agricolo evitando così anche il propagarsi dell’incendio al campo adiacente e ad un capanno agricolo che era nei pressi del trattore. I Vigili del fuoco hanno provveduto poi alla messa in sicurezza dell’area dell’intervento