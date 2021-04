A Morro d'Alba apre la Bottega del Gelato | Password Magazine

MORRO D’ALBA – Come da tradizione, alla presenza del sindaco Enrico Ciarimboli e del Parroco Don Giancarlo, ieri è stato finalmente inaugurato un nuovo esercizio commerciale dedicato alla produzione del gelato artigianale.

La Bottega del Gelato è il nome che la signora Paola Barone, con una pluriennale esperienza nel campo, ha scelto per la sua nuova attività aperta a Morro d’Alba, uno dei Borghi più belli d’Italia, al civico 16 di via Roma.

«L’apertura di una nuova attività commerciale è da sempre una buona notizia.- riferisce il Comune di Morro D’Alba sulla pagina istituzionale -. In questo momento, mentre siamo tutti in attesa di una nuova rinascita e del superamento della crisi sanitaria, lo è ancora di più e ci aiuta ad avere uno sguardo nuovo e colorato verso il futuro.

L’Amministrazione augura alla signora Paola Barone e alla sua attività di poter raccogliere tante soddisfazioni». Presente all’inaugurazione anche il responsabile territoriale di Confartigianato Imprese Ancona – Pesaro Urbino per la Vallesina Marco Arlia.