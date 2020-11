Alissa brilla a Londra, riconoscimento per la giovane light designer jesina | Password Magazine

JESI – Giovani Italiani che lavorano all’estero e tengono alto il Made in Italy nel mondo.

Alissa Fiordelmondo Light Designer, jesina di origini con un percorso formativo di tutto rispetto al Liceo linguistico Da Vinci prima, laureata all’accademia delle Belle Arti di Macerata in Light design poi nel Marzo del 2018. Si trasferisce a Londra ad Aprile dello stesso anno per inseguire un sogno, realizzarsi nella propria professione. Con la tesi di Laurea che illumina Trafalgar Square si presenta a colloquio presso la Moon Light Design Ltd e a giugno 2018 firma il suo primo contratto.

Così, in pieno lockdown Londinese, mentre si lavora in smart working, arriva un prestigioso riconoscimento per la Moon Light Design Ltd, proveniente dalla German Design Award, Special Metion: Excellent Architecture Lighting Design:

«Eccellente l’illuminazione del Dulwich College della facciata e delle strutture circostanti, tenendo presente la sicurezza degli studenti, evidenziando la qualità dell’architettura storica con un consumo energetico relativamente basso».

Un progetto dal marchio tutto made in Italy o meglio ancora “made in Jesi” realizzato proprio dalla ventiseienne Alissa Fiordelmondo, un fiore all’occhiello dell’Italia all’estero, un connubio di professionalità, e fantasia racchiusi in uno scrigno di ingegnosità.

Congratulazioni alla giovane jesina che già ad inizio carriera sta collezionando eccellenti risultati e alla Moon Light design Ltd per il risultato ottenuto.