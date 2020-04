Casa di Riposo San Marcello, muore un’altra ospite

SAN MARCELLO – Notizie non buone da San Marcello. Questa mattina, alle prime luci dell’alba, è deceduta un’altra anziana ospite della casa di riposo. Salgono a 10 le persone scomparse nelle ultime settimane nella struttura residenziale dall’inizio del diffondersi dell’epidemia.

«Per il resto degli ospiti della struttura al momento la situazione di salute sembra essere stabile o in lieve miglioramento – spiega il sindaco Graziano Lapi -. Continua il monitoraggio continuo da parte di medici e del personale sanitario. Approfitto di questa nota di Pasquetta per comunicare alla cittadinanza che nel territorio del Comune di San Marcello soltanto un cittadino è positivo al Covid-19 ed è in quarantena, mentre due altri cittadini sono in isolamento domiciliare. Concludo questa nota di aggiornamento ringraziando tutti voi per il grande senso di responsabilità dimostrato in questo difficile periodo e vi chiedo di continuare a rispettare le regole, quello che facciamo è di fondamentale importanza per uscire da questa situazione il prima possibile e nel modo migliore».